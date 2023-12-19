مجلس النواب يوافق على 62 مادة من مشروع قانون نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 62 مادة من مواد مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين، إذ ستأنف المناقشة في الجلسة البرلمانية غدا.

ويشتمل مشروع القانون على شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين وهي على النحو التالي:

شؤوط الانضمام للنقابة

1- أن يكون مصرياً.

2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعي أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.

حسن السمعة

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبي نهائي لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائي.