ضياء رشوان: وحشية عدوان إسرائيل على غزة سهلّت مواجهتها من المجتمع الدولي

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ جزءًا من المجتمع الدولي لا يستطيع مواجهة إسرائيل، ولكن وحشيتها في العدوان على قطاع غزة جعلت هذه المواجهة متاحة.

الإرادة الدولية في مواجهة إسرائيل

أضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإرادة الدولية في مواجهة إسرائيل ليست موجودة حتى الآن، فزيارة ووزير الدفاع الأمريكي جيك سوليفان، إلى تل أبيب كشفت عن سماح الإدارة الأمريكية لإسرائيل بالاستمرار في هذه الحرب وأن تقرر ما تريده.

المشهد في قطاع غزة

وتابع الكاتب الصحفي، بأن المشهد في قطاع غزة مستمر في التعقيد، فالحكومة الإسرائيلية أعلنت أهدافا لا تستطيع تنفيذها، كما أن العدوان مستمر حتى أن جنديا إسرائيليا ظهر في مقطع فيديو وهو يحطم ألعاب أطفال في محل مخصص لبيعها، وهناك مشهد آخر، جرى فيه أخذ أسرى من قطاع غزة ووضعهم في سيارات وهم عرايا وسط أخبار عن استشهاد بعضهم في المعتقل بصحراء النقب.