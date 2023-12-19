ضياء رشوان: المدن الألمانية بعد الحرب العالمية الثانية كانت أقل تدميرا مما يحدث في غزة

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ نحو شهرين ونصف الشهر مرت على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، موضحًا أن الحرب العالمية الثانية استمرت 6 سنوات كان عدد ضحاياها بين 60 مليونا إلى 80 مليون شخص، وجرى تدمير عدد من الدول الأوروبية فيها بشكل كامل، لافتًا إلى أن بعض المؤرخين الأوروبيين قالوا إن ما حدث في غزة طيلة الأيام الماضية من تدمير يفوق ما حدث في بعض مراحل الحرب العالمية الثانية وبعض المدن الألمانية.

ألمانيا احتلت نسبة كبيرة من أوروبا

وأضاف رشوان في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ألمانيا احتلت نسبة كبيرة من أوروبا، ثم بدأت تنهزم، وعندها قصف الحلفاء مدنا ألمانية مثل درسدن التي كانت مثالا للتدمير، لكنها أقل كثيرا مما يحدث في غزة».

العالم بدأ يغير مواقفه

وتابع الكاتب الصحفي، أن العالم بدأ يغير مواقفه، مثلا، بريطانيا بدأت تصدر تصريحات حول ضرورة وقف إطلاق النار، وتكرر الأمر ذاته من أستراليا وكندا ونيوزيلندا، بالإضافة إلى أن 17 دولة في الاتحاد الأوروبي دعت إلى وقف إطلاق النار.