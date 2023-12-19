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إنجي كيوان: دعم غزة واجب على أي شخص لديه شيء من الإنسانية

كتب:

بسمة شطا
10:34 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
إنجي كيوان

إنجي كيوان

حرصت الفنانة إنجي كيوان على حضور حفل الهلال الأحمر، المقام ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة لجمع تبرعات لصالح فلسطين.

وقالت إنجي كيوان، في تصريح لـ«الوطن»، إنها تشكر مهرجان الجونة لدعمه الكامل لفلسطين، قائلة: «المهرجان كان حريص على تأجيل دورته السنة دي لما كانت في عز الأحداث حتى لما رجع وعملوه كانوا حريصين أنهم يدعموا فلسطين بكل الأشكال».

وتابعت كيوان، أنها منذ اللحظة الأولى حريصة على إعلان دعمها الكامل لأشقائنا بشتى الطرق لأن هذا دور أي شخص لديه شيء من الإنسانية.

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بقلم بسمة شطا