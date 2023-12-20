اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا في كفر الشيخ للصيانة

أعلنت هندسة كهرباء بيلا بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائي عدة مناطق بمدينة بيلا، اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر 2023، من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً ولمدة 4 ساعات، وذلك لإجراء أعمال الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء بيلا القديمة «مغذي الإعدادية بنين»، بمعرفة هندسة كهرباء بيلا.

فصل التيار الكهربائي عن 3 مناطق بمدينة بيلا

وأوضحت هندسة كهرباء بيلا، في بيان له، أنّ المناطق التي يتم فصل التيار الكهربائي عنها هي: «حي أبو دشيش، وحي العطافي، وشارع الثانوي»، مؤكدةً إتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقاً للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار الكهربائي في الموعد المقرر تلبيةً لاحتياجات المواطنين.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وتهيب هندسة الكهرباء، بالمواطنين قاطني المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي والمستشفيات والمخابز والمصالح الحكومية الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المُعلن عنه.