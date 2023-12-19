فصل التيار الكهربائي عن منطقتين في كفر الشيخ للصيانة.. المواعيد والأماكن

أعلنت هندسة كهرباء دسوق بمحافظة كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي عن منطقتين بمدينة دسوق، لمدة 4 ساعات ونصف، اليوم الثلاثاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية والطارئة اللازمة لعدد من المحولات، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق.

المناطق المتأثرة بفصل الكهرباء اليوم

وذكر بيان صادر عن هندسة كهرباء دسوق، أنّ المناطق التي ستتأثر بفصل التيار الكهربائي بمدينة دسوق هي «طريق قلين، ودحروج بالكامل»، وذلك من الساعة التاسعة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة والنصف مساء نفس اليوم.

إجراء أعمال الصيانة الدورية

وأهابت هندسة كهرباء دسوق بأصحاب المخابز وكذلك المستشفيات والمدارس الواقعة في المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي بتدبير احتياجاتهم، حتى عودته مرة أخرى عقب الانتهاء من الصيانة الدورية والطارئة اللازمة.