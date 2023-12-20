توقعات بصعود مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» إلى مستوى 25900 نقطة

تشهد البورصة المصرية، نشاطا ملحوظا على مستوى المؤشرات خلال الفترة الحالية، إذ حققت مستويات تاريخية وقيم وأحجام التداولات قياسية، ليعود ذلك على رأس المال السوقي للشركات المدرجة في البورصة، ويحقق مستويات تخطت تريليون جنيه.

استقرار «إيجي إكس 30» أعلى مستوى 25000 نقطة

ويتوقع حسام عيد، خبير أسواق المال، أن يشهد مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» استقرار أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 25000 نقطة.

اتجاه المؤشر الرئيسي نحو مستوى 25900 نقطة

وأضاف عيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن استقرار المؤشر «إيجي إكس 30» أعلى مستوى 25000 نقطة، قد يدفعه إلى الصعود مرة أخرى واختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 25400 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه سوف يتجه إلى اختبار مستوى المقاومة الثاني والقمة التاريخية له عند مستوى 25900 نقطة مدعوما بنشاط الأسهم القيادية وإنتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح واستمرار اتجاه المؤسسات المالية العربية والأجنبية نحو الشراء.

تحقيق «إيجي إكس 70 EWI» مستويات تاريخية جديدة

وفيما يخص مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 EWI»، توقع خبير أسواق المال، أن يشهد استقرارا أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 5400 نقطة، ثم معاودة الصعود مرة أخرى وتحقيق مستويات تاريخية جديدة.