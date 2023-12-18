البورصة المصرية تهنئ الرئيس السيسي بفوزه لفترة رئاسية جديدة

هنأ أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات فوزه في الانتخابات الرئاسية، وتوليه فترة رئاسية جديدة.

وقال الشيخ في بيان صحفي، قبل قليل، «مجلس الإدارة وجميع أعضاء البورصة المصرية يتقدمون بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بفوزه برئاسية جديدة، بعد المشاركة الكبيرة للشعب المصري في الانتخابات الرئاسية 2024، متمنين للرئيس دوام السداد والتوفيق والنجاح».