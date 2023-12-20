القاهرة الإخبارية: تسريح عشرات الجنود الإسرائيليين من معارك غزة لمراكز التأهيل

نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» عن وسائل الإعلام الإسرائيلي، أنه يتم تسريح عشرات الجنود الإسرائيليين كل يوم من قلب القتال في غزة ونقلهم إلى مراكز التأهيل، وذلك في نبأ عاجل أفادت به القناة.

وفي نفس السياق، أفادت القناة أن القوات الإسرائيلية تقتحم مناطق عدة في طوباس والخليل ونابلس بالضفة الغربية، كما أن هناك انفجارات عنيفة في مدينة خان يونس ناتجة عن غارات.