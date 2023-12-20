«الاحتلال الإسرائيلي» يعتقل النساء ويقتحم المنازل في «رام الله»

أعلنت ولاء السلامين، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من رام الله، أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بتعزيزات عسكرية كبيرة قرى في رام الله، وفتشت المنازل وحطمت محتوياتها بشكل متعمد وعنيف.

وأضافت أنه جرى اعتقال سيدة بسبب أن قوات الاحتلال تريد من زوجها تسليم نفسه، مشيرة إلى أنه منذ السابع من أكتوبر والعديد من النساء الفلسطينيات والأطفال جرى اعتقالهم، للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم.