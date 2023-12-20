«النواب» يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع قانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين، مع تأجيل الموافقة النهائية لجلسة برلمانية أخرى.

إنشاء نقابة التكنولوجيين

ووجه «جبالي» الشكر للحكومة بعد الانتهاء من مناقشة مشروع القانون بإنشاء نقابة التكنولوجيين، قائلا: «في موضع الشكر نشكر، وفي موضع النقد لابد أن ننتقد، وانتهى المجلس من مناقشة بقية المواد خلال الجلسة البرلمانية اليوم وعددها 77 مادة».

تفاصيل الجلسة

وشهدت الجلسة البرلمانية رفض الطلب المقدم من النائبة أميرة العادلي، وعدد من الأعضاء، لإعادة المداولة على المادة الثانية من مشروع القانون والخاصة بتغيير مسمي القانون من نقابة التكنولوجيين بنقابة المهن التكنولوجية.

وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي إن المجلس صوت بالابقاء على اسم قانون نقابة التكنولوجيين، بينما قال النائب الدكتور سامي هاشم، مقرر التقرير البرلماني، إنه جرى حذف بعض التخصصات والابقاء على الحاصلين على البكالوريوس في التكنولوجيا.