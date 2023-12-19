برلمانية عن «التنسيقية» ترفض مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين: لا علاقة له بما يحدث حولنا

أعلنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، رفضها لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات والصناعة والقوى العاملة والخطة والموازنة عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة التكنولوجيين.

القانون المقدم من الحكومة

وقالت «سمير» في كلمتها خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، إن العمل النقابي حق نؤمن به جميعا، إلا أن القانون المقدم من الحكومة يتطلب منا عددا من الوقفات، وبناء على مشروع الحكومة هناك قطاع «علوم الحاسب»، غاب رأيه في المشروع، بالإضافة إلى أن التعريفات بالمشروع «كارثية»، وغير ملائمة لطبيعة الناشط التكنولوجي، فنجدها لا علاقة لها بما يحدث حولنا!، أيضًا هناك خلط بين التعليم المهني والأكاديمي في القانون، وغاب عنه تنظيم مزاولة المهنة.

حرية ممارسة العمل التكنولوجي

وشددت نائبة التجمع على تضمن المشروع مواد «خطيرة جدًا» تعوق حرية ممارسة العمل التكنولوجي في السوق كما في المواد 13 و77 سيكون لهم تداعيات اقتصادية كبيرة في قطاع هو أحد أهم الموارد الدولارية في الدولة، مؤكدة بأن القانون كان يحتاج لحوار مجتمعي موسع يشارك فيه المعنيين.