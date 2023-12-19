«تطوير التعليم»: إنشاء نقابة التكنولوجيين حلم طال انتظاره

علق الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لتطوير التعليم بمجلس الوزراء، على إقرار البرلمان قانون نقابة التكنولوجيين، قائلا إنها تعد حلما طال انتظاره منذ عام 2013.

البكالوريوس التكنولوجي

وأضاف «حسني»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه تم إقرار بكالوريوس التكنولوجيا من المجلس الأعلى للجامعات، ومنذ ذلك التاريخ صندوق تطوير التعليم بدأ مشروعات تسمى مجمعات التعليم المتكاملة، وكان خريجها يحصل على بكالوريوس تكنولوجي وهي الدرجة الوحيدة التي تمنح للخريجين في البكالوريوس التكنولوجي.

ولفت إلى أنه منذ 2013 وحتى اللحظة لم يكن لهؤلاء الخريجين أي نقابة مهنية ينتسبون إليها، بجانب بعض التخصصات الأخرى الموجودة مثل خريجي بعض كليات التعليم الصناعي الذين لا يسجلون في قائمة نقابة المعلمين.

إنشاء الجامعات والمدارس التكنولوجية التطبيقية

وأشار إلى أن نقابة التكنولوجيين الهدف الكبير الذي حُقِّق بعد سلسلة من الإنجازات التي تمت خلال الخمس سنوات الأخيرة، خاصة بعد إنشاء الجامعات والمدارس التكنولوجية التطبيقية، وبالتالي كل ذلك كان يؤثر في منظومة التعليم الفني والتكنولوجي بمصر.