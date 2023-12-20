أمير الكويت: نتعهد بالحفاظ على التزامات البلاد.. وسنعمل لصالح الوطن والمواطن

أدى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي اليوم، أميرا جديدا للبلاد، خلفا للأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وفي كلمته، قال الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إنّه تسلم زمام الحكم تكليفا لا تشريفا، معاهدا الشعب الكويتي بأن يكون المواطن المخلص لوطنه وشعبه، وأن يعمل على المراقبة المسؤولة والمساءلة الموضوعية.

وأكد الأمير مشعل الأحمد أنّه سيحارب الفساد في الكويت بجميع أشكاله خلال فترة حكمة، كما تعهّد بالحفاظ على التزامات الكويت الإقليمية والدولية، متابعا: «أكدنا في خطاباتنا السابقة أنّ هناك استحقاقات وطنية ينبغي القيام بها من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية لصالح الوطن والمواطنين».