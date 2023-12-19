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وفد من «التنسيقية» يقدم واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت

كتب:

إسراء سليمان
07:43 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قدم وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، واجب العزاء في وفاة أمير دولة الكويت الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم، بمقر السفارة الكويتية بالقاهرة.

وكان في استقبال وفد التنسيقية، السفير غانم صقر الغانم سفير دولة الكويت لدى مصر، وأعرب وفد التنسيقية للسفير عن خالص العزاء والمواساة للكويت حكومة وشعباً في مصابهم الأليم، وحرص أعضاء وفد التنسيقية على التدوين في دفتر العزاء بالسفارة.

وضم وفد التنسيقية كلا من محمد موسى نائب محافظ المنوفية، ومحمود القط عضو مجلس الشيوخ، وطارق الخولي عضو مجلس النواب، ومن أعضاء التنسيقية سامح كامل وشيماء كمال الدين.

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بقلم إسراء سليمان

مسئول ملفي النقابات المهنية والشئون الدينية.