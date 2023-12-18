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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أحمد عادل موسى
05:35 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

بعث أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية، متمنيًا كل التوفيق والسداد لمواصلة مسيرة الخير والنماء في مصر.

وأشاد بالعلاقات التاريخية والمتميزة والراسخة التي تربط دولة الكويت بمصر، مؤكدًا على التطلع الدائم والمشترك لتعزيز أواصر هذه العلاقات، والارتقاء بأطر التعاون المشترك بينهما في مختلف المجالات إلى آفاق أرحب خدمة لمصلحتهما، سائلًا الباري جل وعلا أن يديم على الرئيس السيسي موفور الصحة وتمام العافية.

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