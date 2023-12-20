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ضبط متهم بغسل 10 ملايين جنيه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده

كتب:

محمد بركات
12:59 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والتوزيع مقيم بمحافظة الجيزة، بتهمة الامتناع عن سداد المديونية المستحقة عليه لإحدى الشركات الحكومية.

وأوضحت إدارة مكافحة جرائم الأموال، أنّ المتهم كوّن ثروة مالية بطريقة غير شرعية، وحاول غسل الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنّها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات - تأسيس الشركات - شراء السيارات).

وقدّرت أفعال الغسل التي نفذها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ10 ملايين جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية.

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