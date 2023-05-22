حوادث 24 ساعة: ضبط قضية غسيل أموال بـ15 مليون جنيه و11 كيلو مخدرات

تمكنت حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط كمية من المواد المخدرة وضبط عدد من الخارجين على القانون وتحرير عدد من القضايا والمخالفات فى عدد من محافظات الجمهورية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وخلال التقرير التالي، ترصد "الوطن" أبرز تلك الضبطيات والوقائع التي أسفرت عنها حملات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

11 كيلو مخدرات بالدقهلية

حملة مكبرة قام بها قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية أسفرت جهودها عن ضبط حوالي 11 كيلو من مخدري الحشيش والبانجو، إضافة إلى ضبط بندقية خرطوش وطلقات بحوزة أحد الأشخاص لمنطقة دكرنس، وقدرت القيمة المالية لتلك المضبوطات بنحو 170 ألف جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط 13 متهمًا بحوزتهم 39 كيلو مخدرات

وفى محافظة أسوان، شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مكبرة تمكنت خلالها من ضبط 13 شخصًا بحوزتهم 39 كيلو من مخدر الحشيش والبانجو والشابو والأفيون، وضبط 200 قرص من التامول المخدر، 4 بنادق آلية، 3 بنادق خرطوش، 5 فرد محلي، 13 خزينة، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبط شخصين لغسل أموال بـ 15 مليون جنيه

كما واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية جهودهم لضبط المتهمين بغسل الأموال، حيث تمكنت حملة أمنية من القبض على شخصين بمحافظة الإسماعيلية، بتهمة غسل نحو 15 مليون جنيه حصيلة الاتجار فى المواد المخدرة، وتم إقتيادهما الى قسم الشرطة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأسفرت التحريات التى أجراها رجال الشرطة فى الواقعة أن المتهمان قاما بالتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من الإتجار فى المواد المخدرة وصلت تلك المبالغ الى 15 مليون جنيه ومحاولتهما غسل الأموال من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات والقيام بإيداع جزء من تلك المبالغ بالبنوك بهدف إخفاء مصدرها.