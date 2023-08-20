ضبط قضية غسيل أموال بـ200 مليون جنيه من متحصلات الاتجار بالمخدرات

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 11 شخصا، لـ6 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة.

المتهمون جمعوا مبالغ مالية كبيرة

وأوضحت التحريات، أن المتهمين جمعوا مبالغ مالية كبيرة من نشاطهم الإجرامي، وحاولوا غسلها عن طريق قيامهم بتأسيس الأنشطة التجارية شراء قطع أراضي شراء العقارات، وشراء السيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت أعمال الغسل بمبلغ200 مليون جنيه تقريبا.