جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضباط ثالث جنوبي غزة اليوم كتب: هانى حسن 12:45 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 جانب من أحداث غزة أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط ثالث في معارك جنوب غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعترف بمقتل ضابطين في اشتباكات بقطاع غزة متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي: إعادة المحتجزين أحياء هدف أساسي للحرب «القاهرة الإخبارية»: إجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة «القاهرة الإخبارية»: غارات إسرائيلية على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان القاهرة الإخبارية جيش الاحتلال غزة الهدنة بقلم هانى حسن