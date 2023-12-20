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جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل ضباط ثالث جنوبي غزة اليوم

كتب:

هانى حسن
12:45 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن عن مقتل ضابط ثالث في معارك جنوب غزة.

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بقلم هانى حسن