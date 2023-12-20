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«القاهرة الإخبارية»: إجراء محادثات مكثفة بشأن هدنة ثانية محتملة في غزة

كتب:

هانى حسن
11:06 ص | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

أعلنت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، أن هناك محادثات مكثفة تجري بشأن هدنة ثانية محتملة في قطاع غزة، الذي يشهد قصفًا متواصلًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشارت القناة، إلى أنه في الوقت الذي يشهد تحدث أطراف دولية عن انفتاح الفصائل الفلسطينية من جانب، وإسرائيل من جانب آخر على إمكانية التوصل لاتفاق من أجل وقف إطلاق النار وهدنة إنسانية جديدة، فإن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يلمح ولو من بعيد ذلك، ما جعل حكومة الاحتلال ومجلس الحرب يتعرضان لضغوط من أجل وقف إطلاق النار حتى من أقرب حلفاء تل أبيب في قارة أوروبا. 

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بقلم هانى حسن