«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعترف بمقتل ضابطين في اشتباكات بقطاع غزة كتب: منتصر سليمان 12:25 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023 قطاع غزة أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابطين في معارك جنوبي غزة. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق الشرقية لرفح جنوب قطاع غزة شيماء البرديني: معبر رفح شاهد على بطولات مصر في ملف قطاع غزة 3 تحديات تواجه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.. تعرف عليها اشتباكات عنيفة في خان يونس جنوبي قطاع غزة بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف قطاع غزة غزة حصار غزة فلسطين القضية الفلسطينية بقلم منتصر سليمان