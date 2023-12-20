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«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعترف بمقتل ضابطين في اشتباكات بقطاع غزة

كتب:

منتصر سليمان
12:25 م | الأربعاء 20 ديسمبر 2023
قطاع غزة

قطاع غزة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، بأنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف بمقتل ضابطين في معارك جنوبي غزة.

 

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