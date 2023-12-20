تخريج دفعة «لغة عربية» جديدة من طلاب جامعة شانغهاي الصينية في «ألسن عين شمس»

شهدت أ.د. سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، اجتياز دفعة جديدة من الطلاب الوافدين من جامعة شانغهاي الصينية لدورة اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في إطار التعاون المثمر بين كلية الألسن- ممثلا في قسم اللغة العربية بالكلية- وعدة جامعات صينية.

وأكدت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الكلية هي محراب العلوم اللغوية على مستوى الشرق الأوسط، وتسعى من خلال برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها نشر ثقافة وهوية اللغة العربية في شتى بقاع الكوكب، كما تطلق دعوة لأبناء الجاليات العربية في الدول الأوروبية من الجيل الثاني غير الناطقين باللغة العربية أو من غير القادرين على الكتابة بحروفها الاشتراك في دورات أون لاين لتعلم اللغة العربية عبر تقنيات الفيديو كونفرانس.

تبادل طلابي ثقافي

وأوضحت أن دورة تعليم الطلاب الصينيين استمرّت ثلاثة شهور من خلال محاضرات مكثفة نظرية وتطبيقية باستخدام كافة الوسائل والنظريات الحديثة، وتحت إشراف أساتذة متخصصين في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.

ولفتت إلى أن الطلاب قاموا بأداء أنشطة مختلفة إلى جانب محاضراتهم، إذ قاموا بنشاط التبادل الثقافي والمحادثة مع الطلاب المصريين بقسم اللغة الصينية ضمن نشاط معهد كونفوشيوس، كما قاموا بزيارات سياحية لكثير من المعالم الأثرية والسياحية المصرية، وزيارة العديد من المدن المصرية والاشتراك في بعض قوافل التطوع لبعض القرى المصرية.

إعداد فيلم تسجيلي قصير يتضمن أبيات شعرية بالعربية

كما قام طلاب جامعة شانغهاي بإعداد فيلم تسجيلي قصير يتضمن استعراضهم لأبيات شعر باللغة العربية بطلاقة، وتوثيق محاضراتهم داخل قاعات كلية الألسن، إلى جانب توثيقهم زيارة المواقع الأثرية في مصر خلال رحلتهم التعليمية بالكلية، ووجهوا رسالة من خلال الفيلم التسجيلي بعنوان «شكرا كلية الألسن جامعة عين شمس».

وأكد الطلاب على مدى استفادتهم من أساتذة الكلية وقيامهم بنقل الثقافة المصرية إلى الصين من خلال معايشتهم لأبناء الشعب المصري، وفي نهاية الاحتفال تم تسليم الطلاب شهادات الحصول على الدورة بحضور جميع الأساتذة المشاركين في هذه الدورة.