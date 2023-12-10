جامعة عين شمس تدعو هيئة التدريس والطلاب للمشاركة الإيجابية في الانتخابات

دعت جامعة عين شمس الجميع للمشاركة الفعّالة في انتخابات الرئاسة 2024، والتي من المقرر انطلاقها اليوم وتستمر لمدة 3 أيام داخل مقار اللجان الانتخابية.

وجاء البيان كالتالي

وذكرت الجامعة في بيانها، أنّها حرصًا منها على المشاركة الإيجابية في الحدث الديمقراطي للانتخابات الرئاسية، تهيب منسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين وأبنائها الطلاب، بضرورة المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية، حفاظاً على مكتسبات بلدنا الحبيب، وتفعيلاً لإطار الديمقراطية ورسم صورة حقيقية لمستقبل وطننا العزيز مصر أمام المجتمع الدولي.

وأكدت أنّ مشاركة جامعتنا العريقة في الانتخابات الرئاسية يعكس مدى وعي المجتمع الجامعي وقدرته على الاختيار السليم، وذلك تأكيد على دور الشباب في بناء المستقبل تعزيزًا للوعي الوطني، وتحفيزًا على المشاركة والشعور بالمسئولية المجتمعية.