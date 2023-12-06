جامعة عين شمس تستقبل المستشار الثقافي البحريني لبحث سبل التعاون

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، اليوم، الدكتورة خلود راشد مطر المستشار الثقافي لمملكة البحرين بالقاهرة، لبحث سبل التعاون، وتعميق الروابط والتبادل الثقافي بين الجانبين.

رئيس الجامعة: دمج الطلاب الوافدين بمختلف الأنشطة

حضر اللقاء الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي بالجامعة، والدكتور شيروت الأحمدي مدير إدارة الوافدين، ومحمود عارف المرشد الأكاديمي بالملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين.

توفير سبل الرعاية للدارسين الوافدين

أكد «ضياء»، حرص الجامعة الدائم على توفير كل سبل الرعاية لـ الدارسين الوافدين، خلال المتابعة اليومية والدقيقة، أثناء اليوم الدراسي، والعمل على دمجهم في الأنشطة الطلابية المختلفة، التي تقوم بها الجامعة، مضيفا أن الطلاب البحرينيين يتميزون بالتفوق العلمي والالتزام الأخلاقي.

وأعربت الدكتورة خلود مطر، عن سعادتها وفخرها بتواجدها بـ جامعة عين شمس، خاصة أنها من خريجات الجامعة، وأعتزازها بالمستوى التعليمي والأكاديمي المتميز الذي حققته الجامعة، مقدمة الشكر والتقدير لإدارة الوافدين على دعمهم للطلاب، والعمل علي توفير الرعاية اللازمة لهم، بمختلف كليات الجامعة، سواء خدمات السكن والرعاية الصحية، وسرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بهم، وكذلك حل أي صعوبات تواجههم، سواء في مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا.

وفى نهاية اللقاء أهدت المستشارة الثقافية درع الملحقية الثقافية لسفارة مملكة البحرين للدكتور محمد ضياء تقديرا وعرفانا لجهوده المبذولة بالجامعة.