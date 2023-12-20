وزير الري: انتهاء مفاوضات السد الإثيوبي بسبب مواقف أديس أبابا المتعنتة

قدّم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، شرحًا لأعضاء الحكومة حول تفاصيل الجولة الأخيرة لمفاوضات سد إثيوبيا، وثوابت الدولة المصرية بصدد هذا الملف المُهم.

وأكد خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البيان الصادر عن الوزارة حول انتهاء مفاوضات سد إثيوبيا، يُعبر عن موقف الدولة المصرية؛ إذ أوضح البيان أن انتهاء المسارات التفاوضية جاء نتيجة المواقف الإثيوبية الرافضة، خلال السنوات الماضية، للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، فضلًا عن تمادي الجانب الإثيوبي في التراجُع عما جرى التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المُعلنة.

وأكد البيان الصادر عن الوزارة أيضًا أن مصرستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد إثيوبيا، وأن الدولة المصرية تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.