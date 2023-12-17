مجلس الوزراء يصدر سلاسل فيديو جراف متعلقة بالتاريخ والاقتصاد والتوعية

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، سلاسل فيديو جراف متعلقة بالتاريخ والاقتصاد والتوعوية.

إتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة في مختلف المجالات

قال أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إنّ إطلاق هذه السلاسل من الفيديوهات، إنّما يأتي في إطار دور المركز باعتباره أحد مراكز الفكر الرائدة في مصر، وإيمانًا منه بأهمية إتاحة المعلومات الدقيقة والمحدثة في مختلف المجالات، من خلال مختلف الإصدارات التي تدعم متخذي القرار، وكذا المواطن المصري علميًا ومعرفيًا.

وأضاف الجوهري، أنّ إصدار هذه السلاسل من الفيديوهات التعريفية والتوعوية يأتي أيضًا تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأهمية نشر وإتاحة المزيد من المعلومات الثقافية والتوعوية للمواطنين، لافتًا إلى أن مركز المعلومات أصدر حتى الآن 7 سلاسل فيديو جراف بواقع 1500 فيديو متخصص في الشأن التاريخي والاقتصادي وأيضا التوعوي، فضلا عن تدشين سلسلة باللغة الإنجليزية، بهدف الوصول إلى المواطن بشكل مُبسط ومختلف، منوهًا بأنّ حجم المشاهدة في عدد من الفيديوهات تجاوز حاجز المليون مشاهدة، وهو ما يعكس أهمية ما تقدمه من معلومات.

سلسلة تاريخية تصدر أسبوعيا

وأوضح الجوهري أن سلاسل الفيديو جراف هي سلسلة «مصر الزمان والمكان»، وهي سلسلة تاريخية تصدر أسبوعياً وتهدف إلى تقديم تعريف عن أحد المعالم الأثرية القديمة في فيديو قصير، وكذا سلسلة «ببساطة» التي تصدر بانتظام منذ يوليو 2023 ويقدمها محلل اقتصادي، وتستهدف بالأساس تبسيط المفاهيم الاقتصادية؛ لافتًا إلى أنّ من بين الخبراء الذين يسجلون في حلقات تلك السلسلة د أحمد عطيفي، ورانيا يعقوب، ومحمد جمال، و أحمد النجار، ومعتصم الشهيدي، وتصدر يوم الثلاثاء من كل أسبوع.

التعريف بالقرى المصرية المتميزة

وأشار الجوهري إلى أنّ من بين سلاسل الفيديوجراف سلسلة «القرى المنتجة»، والتي تهدف إلى التعريف بالقرى المصرية المتميزة والمشهورة بإنتاج مميز خاص بها بحيث يتم تعريف المشاهد بطبيعة القرية والمنتج الخاص بها وكيف تميزت القرية في هذا المنتج وكيف تغلبت على التحديات التي واجهتها، مضيفًا أنّ هناك سلسلة تحمل عنوان «مصانع القطاع الخاص»، والتي يتم خلالها عرض فيلم قصير عن مصانع القطاع الخاص المتميزة، وبيان ما تميزت به هذه المصانع، سواء في إنتاج سلعة معينة، أو من حيث التصدير للخارج أو التوظيف وغير ذلك، ويعرض الفيديو جوانب التميز وأبرز التحديات التي واجهها المصنع وكيف تغلب عليها، وكذلك خطط تلك المصانع المستقبلية.

أفلام وثائقية عن مصانع قطاع الأعمال العا

وفي السياق ذاته، ونوّه «الجوهري» إلى سلسلة أفلام وثائقية عن مصانع قطاع الأعمال العام، التي تهدف إلى تقديم أفلام وثائقية عن مجموعة من المصانع المصرية التابعة للدولة التي تقدم منتجات مميزة والتي تحظى باهتمام فئات من المواطنين ومن أبرزها مصانع قها، وسافو، وطنطا للزيوت، والحوامدية للسكر.

كما أوضح أنّ سلسلة Mind of the Nile، وهي برنامج باللغة الإنجليزية يستضيف شخصية مصرية حققت العالمية، وتكون الشخصية التي يتم استضافتها متميزة في المجال العلمي أو الفني أو الرياضي أو غير ذلك من المجالات.

أحدث منتجات المركز

وذكر أنّ سلسلة «من 100 سنة» تعد أحدث منتجات المركز، وهي سلسلة وثائقية تاريخية، تصدر كل خميس لمعايشة أحداث كُبرى وأيام فاصلة مر عليها قرنٌ كامل، فيتم من خلالها قراءة هذه الأحداث وتصفحها، والتعرف على أبطالها، وكشف أسرارها.