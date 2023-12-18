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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

مجلس الوزراء يهنئ الرئيس السيسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية

كتب:

أسماء زايد
04:25 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

هنأ مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيله ثقة الشعب المصري العظيم.

وأكّد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنَّ الشعب المصري العظيم أكد ثقته في قيادته الحكيمة في هذه المرحلة الفارقة، التي تكثُر فيها التحديات، وتتعاظم فيها المسئوليات، ومن ثمَّ جاءت أصوات المصريين بمثابة تقديرٍ لما أنجزه الرئيس في السنوات الماضية، بتثبيت أركان الدولة المصرية، وبناء جمهورية جديدة، وفي الوقت نفسه عزم على استكمال ما تم البدء فيه، من أجل هذا الوطن، وشعبه العظيم.

وعبَّر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بهذا المشهد الانتخابي المُشرف الذي ظهرت عليها الانتخابات الرئاسية المصرية، سواء بالحضور غير المسبوق، أو التنظيم المتميز، وكذا التحضُّر والرقي من جميع من شارك في هذا المحفل الانتخابي الأهم.

وشدد مدبولي على أنَّ الشعب المصري العظيم بعث رسالة واضحة إلى العالم أجمع، مفادها الوعي والأمل، الوعي بما يواجه وطنه من تحديات، والإدراك لما تحقق من مُنجزات، والأمل في غدٍ أفضل دوماً يصنعه المصريون بسواعدهم تحت قيادة رئيسٍ اختارَ منذ البداية أن ينحاز لشعبه، وأن يحملَ الأمانة رُغم مختلف التحديات والصعاب.

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