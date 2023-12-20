في اليوم العالمي للتضامن الإنساني.. لماذا نحتفل به؟

قال محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن اعتماد اليوم العالمي للتضامن الإنساني جاء لمساعدة كل من يعاني من شيء في العالم، للقضاء على الفقر وحماية كرامة الجميع، وبذلك يعزز مفهوم التضامن، وجاء اعتماد يوم 20 ديسمبر ليكون يومًا عالميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، إيمانًا منها بأن تعزيز روح المشاركة البشرية أحد أهم الأسلحة لمكافحة الفقر.

اليوم العالمي للتضامن الإنساني

وأوضح محمد ممدوح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن اليوم العالمي للتضامن الإنساني عبارة عن احتفال بوحدة الشعوب في ظل التنوع، وللتذكير بضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية من أجل رفع مستوى الوعي العام حول التضامن وتعزيز مبادئه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل العالم والقضاء على الفقر.

تعزيز مفهوم التضامن

وجاء العمل على تعزيز مفهوم التضامن الإنساني من خلال مبادرات مختلفة من ضمنها -على سبيل المثال- إنشاء صندوق تضامني عالمي من أجل القضاء على الفقر، وإعلان اليوم العالمي للتضامن.