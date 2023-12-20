محافظ الإسكندرية: تطوير 6 مناطق ضمن مشروع الامتداد العمراني

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إنه سيجري تطوير 6 مناطق كبرى ضمن المرحلة الأولى من مشروع المخطط التفصيلي للامتداد العمراني للمحافظة، عن الوضع الراهن مما هي عليه.

جاء ذلك خلال كلمته على هامش ترأسه اليوم اجتماعًا موسعًا لمناقشة ما تم بخطة إعداد المخطط التفصيلي للمناطق غير المخططة ومناطق الامتداد العمراني بمدينة الإسكندرية، والذي يتم بالتعاون مع جامعات محافظة الإسكندرية، وذلك تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

مناطق المرحلة الأولى الامتداد العمراني في الإسكندرية

وأوضح أن تلك المناطق تتمثل في منطقة قبلي ترعة المحمودية وبحري الطريق الزراعي بما تحويه من 5 مناطق هم: «سكينة- الموظفين- خورشيد القبلية- جلال- الشيخ الصغرى» ومنطقة قبلي الزراعي «أبيس الثانية» بنطاق حي شرق.

دور الجامعات في مشروع الامتداد العمراني بالإسكندرية

وأكد محافظ الإسكندرية أن هذا المخطط يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين المحافظة وجامعات الإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات الدولة، كخطوة مهمة لربط البحث العلمي بإعداد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية العمرانية وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتلبية احتياجات التخطيط والتنمية العمرانية وإعداد خرائط رقمية مدعمة بنظام المعلومات الجغرافية، على أن تتم مراعاة توفير كافة احتياجات المرافق العامة للمواطنين.

إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة

وقدم محافظ الإسكندرية الشكر إلى جامعة الإسكندرية متمثلة في كلية الفنون الجميلة قسم العمارة على الجهد المبذول وتعاونهم في إعداد المخططات التفصيلية للمناطق غير المخططة بالمحافظة، مؤكدًا على تذليل كافة العقبات والإجراءات لسرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية.