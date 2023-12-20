بيع بطاقة عيد ميلاد عمرها 60 سنة بسعر خيالي.. تحمل توقيع كينيدي

بطاقة ورقية صغيرة، دُون عليها عبارة تهنئة بعيد الميلاد «مع أطيب التمنيات لسنة جديدة سعيدة»، ممهورة بتوقيع رئيس أمريكي سابق مع ختم رئاسي ذهبي فوق النص، عرضتها دار المزادات Press Pass Collectibles للبيع في مزاد علني ضمن مقتنيات المشاهير.

بطاقة عيد ميلاد عمرها 60 عاما

بطاقة عيد الميلاد من البطاقات النادرة، حيث إن عمرها 60 عاما، ووقّع عليها الرئيس الأمريكي الراحل جون إف كينيدي وزوجته جاكي أوناسيس، عام 1963، وتعرّض خلال هذه الأيام للبيع في مزاد علني بنحو 35 ألف دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

أهمية بطاقة عيد الميلاد تكمن في توقيع الرئيس الأمريكي الراحل عليها قبل اغتياله في دالاس في 22 نوفمبر 1963 بيومين فقط، وتعد آخر ما فعله الراحل جون إف كينيدي لزوجته، وفق الصحيفة، حيث قالت عنها: «هي متعلقة بلحظة مصيرية في التاريخ الأمريكي».

بطاقات عيد الميلاد داخل البيت الأبيض

ورغم قيام الرئيس الأمريكي الراحل، بتوقيع عدد كبير من بطاقات عيد الميلاد خلال عامي 1961 و1962، لكن البطاقة المعروضة للبيع حاليا تعد الأغلى وفق الصحيفة: «هي واحدة من أقل من 75 بطاقة موقعة شخصيا من الزوجين».

ورغم أن زوجة الرئيس الأمريكي الراحل، السيدة «جاكي» وقعت على عشرات البطاقات في وقت سابق من شهر وفاة زوجها، إلا أن تلك البطاقة كانت خاصة، إذ تظهر على مقدمة البطاقة لوحة ثلاثية الأبعاد لمشهد ميلاد المسيح عام 1963.

ووفق الصحيفة البريطانية، فإن إيفلين لينكولن السكرتيرة الشخصية لجون كينيدي، هي من كتبت عبارة التهنئة «مع أطيب التمنيات لسنة جديدة سعيدة»، على الآلة الكاتبة، ووقعها الزوجين في لحظات من السعادة، بحسب الصحيفة.