كنائس فلسطين تتزين لاستقبال عيد الميلاد المجيد رغم الاحتلال.. صلوات ودعوات

إلغاء الاحتفالات تضامنا مع أهالي غزة، لم يمنع الكنائس في فلسطين من إنهاء الاستعدادات لاستقبال عيد الميلاد المجيد داخلها رغم أنف قوات الاحتلال الإسرائيلي، ففي بيت لحم تجرى الاستعدادات بالكنائس على قدم وساق، وفق وكالة وفا الفلسطينية الرسمية.

كنائس فلسطين تتزين

ووفق الوكالة فإن الاستعدادات والتجهيزات داخل كنيسة المهد ببيت لحم للاحتفال بالشعائر الدينية لعيد الميلاد المجيد، تتم على قدم وساق، كما استعدت الكنائس أيضا في الضفة المحتلة، رغم اختفاء مظاهر البهجة والفرحة، بعد قرار رؤساء الكنائس والسلطات المحلية إلغاء جميع الاحتفالات العامة، تضامنا وحزنا على الضحايا الفلسطينيين في قطاع غزة.

كنيسة المهد قررت أن تقتصر المظاهر الاحتفالية بعيد الميلاد لهذا العام على إقامة الصلوات فقط داخلها وإقامة الترانيم التي تدعو لباقي شعب فلسطين، وفق الأب عيسى ثلجية راعي كنيسة المهد، حيث أكد أنه سيتم إقامة الصلوات المصحوبة بالدعوات بأن ينصر الله أهالينا في غزة.

ووفق تصريحات الأب عيسى ثلجية، لوكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، فإن بيت لحم ترتدي أحلى حلة وبهجة في فترة عيد الميلاد المجيد، لأنه ميلاد المسيح الذي ولد في مدينة بيت لحم، وخاصة في كنيسة المهد: «نصلي من أجل أن ينصر الله أهالينا في غزة.. ندعو لعل دعواتنا تصلهم وأن يتحرروا من ذلك الاحتلال قريبا».

كنائس فلسطين لعيد الميلاد المجيد

ورغم إلغاء الاحتفالات فإن بيت لحم تستقبل عشرات السياح، بحسب الحكومة الفلسطينية، لكن قرار إلغاء الاحتفالات جاء بسبب الحرب التي تستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وزيرة السياحة الفلسطينية، رولا معايعة، أكدت لـ«وفا»، أن بيت لحم من أهم الأماكن السياحية التي تستقبل السياح في عيد الميلاد المجيد، لكن الاحتفالات ستقتصر على إضاءة الشموع والصلوات والدعوات في الكنائس المختلفة هذا العام تضامان مع أهالي غزة.

الكنائس تزينت بإضاءة الشموع وعمل صيانة للأجراس فضلا عن مسح الصور الموجودة وتهيئة الأماكن لأداء الصلوات وفق الأب عيسى ثلجية راعي كنيسة المهد ببيت لحم: «جهزنا كنائسنا لتستقبل أبنائنا.. يصلون ويدعون الله لنصرة إخواتنا في غزة، وأن يحفظ الله بلدنا».