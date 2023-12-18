اتهامات التربح تطال بايدن بسبب نجله.. هل ينحج الجمهوريون في عزل الرئيس الأمريكي؟

هجوم جديد شنه الجمهوريون على الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد أن طالته اتهامات متعددة سواء متعلقه به كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية أو نجله، كل ذلك وضعه في خانة المساءلة، التي لها جوهر من طابع خاص بعيدا عن التحقيق، ألا وهو إضفاء الطابع الرسمي على التحقيق لعزل بايدن يمنح النواب الجمهوريين المزيد من السلطة القانونية في سعيهم لتنفيذ مذكرات الاستدعاء وطلبات السجلات.

التفاصيل الكاملة لعملية التحقيق

تحت عنوان «من التحقيق حتى العزل» حددت مجلة «بوليتيكو الأمريكية» تفاصيل مرحلة جديدة دخلتها مساعي الجمهوريين بمجلس النواب الأمريكي لعزل جو بايدن الديمقراطي، حيث أيد كل جمهوري بمجلس النواب إجراء تحقيق رسمي لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن بسبب الأنشطة التجارية المثيرة للجدل ولنجله.

أجرى الجمهوريين إفادات وتلقوا عشرات الآلاف من الوثائق بالفعل دون تصويت رسمي رغم معارضة البيت الأبيض كما حدث إبان مساءلة الرئيس السابق ترامب، وفق المجلة، التي ذكرت: «بغض النظر عن جوهر تحقيق المساءلة فإن التصويت لإضفاء الطابع الرسمي على التحقيق لعزل بايدن يمنح النواب الجمهورين المزيد من السلطة القانونية في سعيهم لتنفيذ مذكرات الاستدعاء وطلبات السجلات».

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح التفويض رسميا بالتحقيق الجاري في قضية عزل الرئيس جو بايدن، بحسب «رويترز»، في الوقت الذي يتحد فيه الجمهوريون وراء هذه الجهود على الرغم من أنهم لم يجدوا بعد أدلة على ارتكاب الديمقراطي مخالفات، وصوت المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون بأغلبية 221 صوتًا مقابل 212 على أساس حزبي للموافقة على التحقيق.

المعاملات التجارية الخارجية

وأوضحت «رويترز» تفاصيل التحقيق، والذي يدرس ما إذا كان بايدن استفاد بشكل غير لائق من المعاملات التجارية الخارجية لابنه هانتر بايدن البالغ من العمر 53 عامًا، وذلك بعد ساعات من رفض بايدن الأصغر دعوة للإدلاء بشهادته خلف الكواليس.

تفاصيل جديدة في التحقيق لعزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، أفادت بها «النيويورك تايمز»، تحت عنوان «مجلس النواب يوافق على التحقيق في عزل بايدن»، إذ يمضي الجمهوريون قدما في إجراء تحقيق رسمي على الرغم من أن التدقيق الذي أجروه على مدى عام للرئيس وعائلته لم يظهر أي دليل على ارتكاب جرائم كبيرة أو جنح.

وفق «النيويورك تايمز»، قال الجمهوريون إن التصويت ضروري لمنحهم السلطة الكاملة لمواصلة إجراء تحقيقاتهم وسط تحديات قانونية متوقعة من البيت الأبيض، كما أن التصويت سلط الضوء على مدى تغير الأرضية السياسية، حيث أبدى الجمهوريون استعدادهم بالإجماع لتأييد إجراء تحقيق، حتى مع تأكيد البعض أنهم ليسوا مستعدين بعد لتوجيه الاتهام للرئيس.

علق النواب على عملية التصويت، حيث أكد «كول»، أن مجلس النواب انخرط في تحقيق لعزل رئيس الولايات المتحدة، لفحص ما إذا كانت هناك أسباب كافية لمجلس النواب لممارسة السلطة الدستورية لعزل رئيس الولايات المتحدة، مؤكدا أن قرار التصويت يضفي طابعًا رسميًا على هذا التحقيق، ويمنح مجلس النواب السلطة الكاملة لتنفيذ مذكرات الاستدعاء التي تم رفضها.

رد فعل الرئيس الأمريكي

رد الرئيس الأمريكي جو بايدن على كل هذه الاتهامات، قائلا: «بدلا من القيام بأي شيء للمساعدة في تحسين حياة الأمريكيين، فإنهم يركزون على مهاجمتي بالأكاذيب»، وأضاف: «بدلاً من القيام بعملهم في العمل العاجل الذي يتعين القيام به، فإنهم يختارون إضاعة الوقت في هذه الحيلة السياسية التي لا أساس لها والتي يعترف حتى الجمهوريون في الكونجرس بأنها لا تدعمها الحقائق».

رد فعل نجل الرئيس الأمريكي

جاء التصويت بعد ساعات من تحدي هانتر بايدن، نجل الرئيس ومحور التركيز الرئيسي في التحقيق الجمهوري، أمر استدعاء للجلوس للإدلاء بشهادة خاصة، وعقد مؤتمرا صحفيا كرر فيه عرضه للإدلاء بشهادته علنا ​​في التحقيق مع والده، لكنه أصر مرة أخرى على أنه لن تتم مقابلته خلف أبواب مغلقة، وقال إنه يخشى أن يقوم الجمهوريون بتسريب شهادته بشكل انتقائي في محاولة لتشويهها.