فوائد مذهلة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر على الفطار؟

يفضل الكثيرون تناول البصل الأخضر بشكل مستمر لاحتوائه على الكثير من القيم الغذائية المفيدة للجسم، فهو مضاد للأكسدة، وغني بالألياف، وفيتامين سي، والكالسيوم والبوتاسيوم، لكن البعض ربما لا يعرف فوائده المذهلة حال تناوله بشكل يومي.

الدكتور محمد خالد، أخصائي المناعة والوقاية، أجاب لـ«الوطن»، على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأخضر على الفطار؟، مؤكدا أن الجسم يستفيد بشكل كبير من تناول البصل.

فوائد البصل الأخضر

البصل الأخضر غني بفيتامينات تعمل على صحة القلب والأوعية الدموية، فضلا عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لاحتوائه على البوتاسيوم الذي ينظم ضغط الدم، وفق الطبيب.

لم تقتصر فوائد تناول البصل الأخضر على تحسين صحة القلب، بل إنه يحّسن صحة الجهاز الهضمي، لاحتوائه على الألياف، ما يساعد على تنظيم حركة الأمعاء، فضلا عن تعزيز صحة العظام، لاحتوائه على الكالسيوم، الذي يقلل من خطر الإصابة بهشاشة العظام.

أخصائي المناعة والوقاية، أكد أن البصل الأخضر يعزز المناعة ويقلل خطر الإصابة بالأمراض المختلفة، ويحافظ على انخفاض مستويات الكوليسترول، مشيرا إلى أنه وفق دراسات حديثة يساعد في محاربة السرطان لاحتوائه على مركب يسمى الأليسين.

كما أن البصل الأخضر، يمنع الالتهابات، لاحتوائه على مضادات الأكسدة «الفلافونويد والبوليفينول»، وهو ما يعزز صحة الجسم، وفق أخصائي المناعة والوقاية، كما يقلل من السمنة وبالتالي يخفض خطر الإصابة بالسكري.

أضرار تناول البصل الأخضر

الطبيب نصح من يعانون من أعراض تحسسية كحكة في العيون، وانقطاع النفس، وتهيج البشرة، وسيلان الأنف، بعدم تناول البصل الأخضر لتحسس أجسادهم منه، فضلا عن الذين يعانون من أمراض في الجهاز الهضمي، كما نصح بتناوله باعتدال، مع ضرورة الحرص على غسل البصل الأخضر وتنظيفه دوما قبل تناوله سواء منفردا أو مع الأطعمة.