فاكهة تحافظ على صحة القلب.. تمنع التجلطات الدموية

فاكهة التوت لها فوائد عدة للجسم، بينها الحماية من أمراض القلب، لاحتوائها على مواد مضادة للأكسدة، إذ تُعطي الفاكهة لونها وتقي من تيبس الشرايين، وتعمل على خفض ضغط الدم وتقلل الالتهابات، وذلك لأن الجلطات تعتبر من الأمراض المهددة للحياة، لأنها تعيق تدفق الدم المحمل بالأكسجين في الشرايين، ومع انخفاض التروية الدموية الواصلة لأعضاء الجسم، تقل قدرتها على أداء الوظائف الحيوية.

دور فاكهة التوت في حماية القلب من الإصابة

فاكهة التوت تلعب دورًا كبيرًا في الحد من الإصابة بالجلطات الدموية، خاصة أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، وفق ما ذكره الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، في تصريحات سابقة، مشيرًا إلى أن فاكهة التوت لها أهمية كبيرة للقلب والأوعية الدموية، نظرًا لتعدد الفوائد التي تقدمها لصحته.

فوائد فاكهة التوت، تستمد من المواد مضادة الأكسدة، إذ تساعد على منع تكوين الجلطات الدموية، والحد من الإصابة بتصلب وانسداد الشرايين، وفق «شعبان»، موضحًا أن هناك فوائد أخرى لها تتمثل في تعزيز صحة المخ وتحسين وظائفه الإدراكية، لا سيما الذاكرة، ويمنع الإصابة بأمراض المخ مثل ألزهايمر والخرف مع تقدم العمر.

خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب

تناول بعض حبات التوت يوميا يساعد على خفض احتمالات الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40%، وفق دراسة طبية حديثة أجراها باحثون من جامعة ويست أنجليا البريطانية، مشيرة إلى أن نسبة 16% من الوفيات المرتبطة بمشكلات القلب تنجم بالأساس عن عدم تناول كمية كافية من الفواكه.

وفي بريطانيا يشكل مرض القلب سببًا رئيسيًا للوفاة، فواحدة من كل 4 وفيات تحصل بسبب مشكلة في هذه العضلة الحيوية، ومن أبرز الأسباب التي تجعل فاكهة التوت مفيدة لصحة القلب، هو احتوائها على «أكسيد النيتريك»، الذي يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع، عن طريق إرخاء العضلات الداخلية للأوعية الدموية.