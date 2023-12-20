«القومي للحضارة» يهدي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية كتالوج المومياوات الملكية

استقبل المتحف القومي للحضارة، الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العصي رئيس رابطة الجامعات الإسلامية والأمين العام لرابطة العالم الإسلامي والوفد المرافق له، على هامش زيارته الرسمية الحالية لمصر .

وكان في استقبالهم الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب بهم وقدّم لهم نبذة عن الموقع الفريد للمتحف وتاريخه ودوره الثقافي والمجتمعي، وأهدى الشيخ رئيس رابطة الجامعات الإسلامية كتالوج المومياوات الملكية، التي تعتبر أيقونة معروضات المتحف، وذلك كهدية تذكارية مقدمة من المتحف.

واصطحبهم الدكتور سيد أبو الفضل المشرف على قاعتي العرض المركزي والمومياوات الملكية، في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، وقدم لهم شرحا وافيا عن المتحف وما يحتويه من كنوز تروي تاريخ مصر عبر العصور التاريخية المختلفة.

وتضمنت الجولة المنطقة المطلة على بحيرة عين الحياة، والمصبغة الأثرية التى يعود تاريخها إلي العصر الفاطمي.

وفي نهاية الجولة، أعرب الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العصي عن سعادته بالزيارة وإعجابه بالمتحف كمنارة ثقافية شاهدة على تفرد الحضارة المصرية على مر العصور، من خلال معروضاته التي تعبر عن الديانات السماوية الثلاث الإسلامية والمسيحية واليهودية، وهو ما يعكس تاريخًا من التسامح إمتازت به مصر على مر العصور ومازال متواصلا حتى الآن.

وتحدث عن إعجابه بالموقع الفريد للمتحف، وما يضمه من قطع أثرية الفريدة، وخاصة معروضات قاعة العرض المركزي بينهم «المحمل» الذى يرجع لعصر الخديوي عباس حلمي الثاني، وكسوة الكعبة الشريفة «باب التوبة» وهي آخر كسوة خرجت من مصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1962.