المتحف القومي للحضارة المصرية يعقد ندوة عن رائد علم المصريات غدا

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بقطاع التواصل الثقافي وبالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية، ندوة ومعرضا بعنوان: «سليم بك حسن رائد علم المصريات»، غدًا، بقاعة المحاضرات بمقر المتحف.

إحياء الذكرى الثانية والستين لوفاة سليم حسن

يأتي معرض «سليم بك حسن رائد علم المصريات» كثمرة لتضافر جهود مؤسسات الدولة، والتعاون المستمر بين مكتبة الإسكندرية والمتحف القومي للحضارة المصرية في ضوء ما توليه الدولة من اهتمام بالتراث المصري، خاصة التراث الوثائقي وتأصيلًا للهوية المصرية.

يعد هذا الحدث إحياءً للذكرى الثانية والستين لوفاة سليم حسن، الملقب بعميد الآثاريين المصريين، وتهدف الندوة إلى إبراز دور جيل الرواد في تأسيس علوم الآثار وما يرتبط بها من علوم المتاحف من خلال ما تركوه من وثائق وأعمال، وكذلك توثيق دور رواد الدراسات الأثرية الأوائل ليتعرف الشباب والنشء على جهود هؤلاء العلماء الأجلاء في تلك المرحلة.

تبدأ فعاليات الندوة في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً، بمحاضرة عن توثيق أرشيف سليم حسن، الذي قامت به مكتبة الإسكندرية، ويليها افتتاح المعرض وسيستمر حتى نهاية الشهر الجاري، إذ يلقى الضوء على مدى الثراء الذي أحدثه جهد وعمل الدكتور سليم حسن في مجال علم المصريات، ومسيرته النشطة في مجال التنقيب تحت مظلة جامعة القاهرة، وشغفه بالحضارة المصرية القديمة والبحث والتوثيق والإنتاج العلمي في مجال كان حكراً فقط على الأجانب.

يحتوي المعرض على مخطوطات وصور فوتوغرافية نادرة لحفائر سليم حسن في الجيزة وسقارة، بالإضافة إلى وثائق بخط يده وصور غير منشورة لحملة اكتشاف الطريق الصاعد للملك «ونيس» بسقارة.