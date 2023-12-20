صانعة محتوى لـ«السفيرة عزيزة»: هناك وصفة سحرية كورية بالأرز البسمتي مفيدة للبشرة والشعر

قال روان يحيي صانعة محتوى «تعليم اللغة الكورية»، إنها في البداية كانت تعلم أن اللغة الكورية صعبة، لكنها قررت أن تنمي مهاراتها.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًة: «فى البداية كان الموضوع صعب بس قولت لازم أنمى مهاراتى الأول بحيث لما أتعلم مع حد، فى الكورى لازم أكون متمكنة، وانا حاليا فى أخر الـ beginner، والكتابة الكورية صعبة».

وتابعت: «هناك وصفات مفيدة لبشرة فى كوريا، وقمت بتجربتها، ومنها الأرز البسمتى والذى يحتوى على الكثير من الألياف التى تساعد على شد البشرة، وعن طريقتها تكون من خلال وضع معلقة او معلقتين أرز بسمتى داخل وعاء، وخلطها بمياة دافئة وتركها لمدة يومين أو أقل، وبعد كده يتم وضع الماء على الوجه لمدة ساعتين أو أكثر، وهى وصفة مفيدة أكثر من أى فيتامين، كما أنها تحمى البشرة».

وأكملت: «الأرز بيأخذوه ويتحط فى الخلاط ويبقي شبه الكريم ويتحط على الشعر لمدة ساعتين بيفرد الشعر ويقلل التقصف والهيشان».