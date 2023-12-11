أبرز الحوادث العالمية خلال 24 ساعة.. بينها تحطم طائرة عسكرية في كوريا الجنوبية

شهدت كوريا الجنوبية، وإيطاليا، خلال الساعات القليلة الماضية حادثين أسفرا عن عشرات الإصابات، إذ تحطمت طائرة أمريكية مقاتلة من طراز «إف 16»، خلال رحلة تدريبية في كوريا الجنوبية، بينما اصطدم قطارين في إيطاليا ما أسفر عن وقوع 17 إصابة..

«إف 16» الأمريكية تحطمت بعد سقوطها في المياه

وقالت وسائل إعلام كورية جنوبية بينها وكالة أنباء «يونهاب»، إن طائرة أمريكية مقاتلة من طراز «إف 16»، تحطمت عند سقوطها في المياه، بعد إقلاعها من قاعدة جوية في جونسان المستخدمة بشكل مشترك من قبل القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية، الواقعة على مسافة 178 كيلومترا جنوب العاصمة «سول»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعلن خفر السواحل الكوري الجنوبي، سقوط الطائرة في البحر الأصفر بالقرب من قاعدة كونسان الجوية الأمريكية بعد إقلاعها من القاعدة الواقعة غرب البلاد، في حوالي الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، وفقا لما ذكرته إذاعة «كيه بي إس» الكورية.

وأشارت «يونهاب» الكورية الجنوبية، إلى إنقاذ الطيار بآمان بعد قفزه من الطائرة اضطراريا.

تصادم قطارا فائق السرعة وآخر شمال شرقي إيطاليا

وفي إيطاليا، أسفر حادث تصادم قطارين على طريق «بولونيا ريميني» بالقرب من فاينزا شمال شرقي البلاد، عن إصابة 17 شخصا، فيما تسبب الحادث بتوقف حركة المرور بين كاستيلبولونيا وفورلي، بينما لم تتضح بعد أسباب الحادث.

و على مواقع التواصل الاجتماعي، قال «جهاز الإطفاء» الإيطالي في بيان، إن قطارا فائق السرعة وآخر إقليميا تصادما على خط سكة الحديد الذي يربط بين بولونيا وريميني، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.