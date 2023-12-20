محافظ قنا: البنك الدولي يمول أكثر من 2000 مشروع بـ6 مليارات جنيه

استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم، بمكتبه اليوم، وفد بعثة البنك الدولي، والمكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، خلال زيارتهم للمحافظة.

وضم الوفد كلا من أمل فلتس، ومديحة عفيفي، وميسرة شمس، وخالد الخولي، ممثلي البنك الدولي، والدكتور ولاء جاد الكريم مدير وحدة حياة كريمة، ومسؤول الاعتبارات المجتمعية، وشيماء سليمان، ومحمود زينهم، أعضاء المكتب التنسيقي.

مشروعات البنك الدولي في قنا

وقال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن هذه الزيارة تأتى في إطار تفقد ومتابعة الوفد لعدد من مشروعات البرنامج الجاري تنفيذها بمحافظة قنا، للاطمئنان على انتظام سير العمل بالمشروعات، وتطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية، والاجتماعية، والسلامة والصحة المهنية، كما يقوم الوفد بزيارة ميدانية لكورنيش مدينة قنا، وزيارة ميدانية لمشروعات المنطقة الصناعية بقفط.

وقال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، في بيان اليوم، إنه وجه الشكر لفريق البرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثلي البنك الدولي على الدعم الذي يتم تقديمه لمحافظة قنا، بما يسهم في نجاح البرنامج على أرض المحافظة، عبر تنفيذ أكثر من 2000 مشروع بتكلفة حوالى 6 مليارات جنيه، مشيراً إلى أن مشروعات البرنامج ساهمت في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إضافة إلى مساهمتها في خفض معدلات الفقر وتوفير فرص العمل، كما ساهم البرنامج في تحقيق نقلة نوعية في ملف المناطق الصناعية وبناء القدرات.

ومن جانبهم، أشاد وفد البنك الدولى خلال اللقاء بما تحقق من إنجازات ومشروعات تنموية على أرض محافظة قنا، مؤكدين على أهمية تعميم تجربة قنا، وتحقيق الاستفادة من الخبرات المكتسبة، ونقلها إلى المحافظات الأخرى المستفيدة حديثا من البرنامج.