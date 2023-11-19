محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الاستثمارية: نعمل على خدمة المواطنين

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن المحافظة وضعت خطة استثمارية بهدف خدمة المواطنين، من خلال مراعاة اختيار المشروعات ذات الأولوية التي تعود بالنفع عليهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/ 2024 ، بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وحسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، والقيادات التنفيذية.

مشروعات الخطة الاستثمارية في قنا

واستعرض محافظ قنا، نسب تنفيذ المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية لكل وحدة محلية على حدة، وموقف طرح المشروعات التي لم يجر البدء في تنفيذها، موجها بضرورة رفع تقرير دوري مُفصل يشمل نسب الإنجاز في تنفيذ مشروعات الخطة، والمعوقات إن وجدت، لاتخاذ القرارات اللازمة التي من شأنها الحفاظ على انتظام سير العمل، بهدف تعظيم الاستفادة من المبالغ المخصصة.

وأكد «الداودي» تقديمه سبل الدعم كافة الممكنة، وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، التي تهدف إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة 2030 .

كما شدد المحافظ على رؤساء المدن، ضرورة المتابعة الميدانية خلال مراحل العمل، للوقوف علي جودة الأعمال المنفذة بالمشروعات، والالتزام بالجدول الزمني المقرر لها، موجها رؤساء المراكز والمدن متابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصة أن المحافظة لا تدخر جهدا في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ مشروعات خدمية، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مليار و146 مليون جنيه للخطة الاستثمارية

يُذكر أن الخطة الاستثمارية لمحافظة قنا للعام المالي الحالي، بلغت مليار و146 مليون جنيه، بواقع 632 مليون جنيه مكون محلي، و470 مليون جنيه من برنامج التنمية المحلية، و14 مليونا و200 ألف جنيه تمويل ذاتي، لتمويل تنفيذ العديد من المشروعات في قطاعات «الكهرباء، والطرق، وتحسين البيئة، وتدعيم الاحتياجات، وأمن وإطفاء ومرور، وإنشاء أسواق حضارية ومواقف نموذجية».