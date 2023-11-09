قنا تشارك بـ 6 مشروعات في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شارك اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا في فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على مستوى الجمهورية، والمقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقاهرة ، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمحافظين ونخبة من الأكاديميين والاقتصاديين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية المعنية.

المشروعات الخضراء الذكية

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن المبادرة الوطنية لـ«المشروعات الخضراء الذكية» تأتي تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتحقيقاً للجهود الرامية لتحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030، مشيرا إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في مرحلتها الأولى، والعمل الإيجابي المكثف الذي تم على مستوى جميع المحافظات، كان له دور كبير في إطلاق الدورة الثانية للمبادرة لإتاحة الفرصة لظهور مشروعات غير نمطية تخدم رؤية الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، وإيجاد حلول مبتكرة لتحقيق الاستدامة المرجوة من المبادرة في مواجهة التغيرات المناخية، وبما يتوافق مع الاشتراطات والمعايير التي حددتها المبادرة.

وكشف محافظ قنا أن المشروعات التي تقدم بها أبناء محافظة قنا، خاصة التي شاركت في التقييم النهائي على مستوى الجمهورية، والبالغ عددها 6 مشروعات من أصل 15 مشروعا تم تصعيدهم للتقييم النهائي.

وبحسب البيان الصحفي اليوم، تضمنت مشروع تطوير تربية دودة القز وإنتاج الحرير الطبيعي من فئة المشروعات الكبيرة، ومشروع تدوير متكامل واقتصادي للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحي دون دفن أي مخلفات من فئة المشروعات المتوسطة، ومشروع وحدة إنتاج البيوجاز وكهرباء من مخلفات المواشي بمشروعات الأمن الغذائي التابعة لمحافظة قنا من فئة المشروعات الصغيرة، ومشروع نوبة للتراث ضمن مشروعات الشركات الناشئة، ومشروع تقييم وتقويم درجات الحرارة بمدينة قنا باستخدام الجيومعلوماتية والاستشعار عن بعد ضمن مشروعات غير هادفة للربح، ومشروع حابي للأعلاف ضمن المشروعات المتعلقة بالمرأة.

يذكر أن المؤتمر شهد تكريم مشروع تدوير متكامل واقتصادي للمخلفات البلدية وحمأة الصرف الصحي دون دفن مخلفات من فئة المشروعات المتوسطة المشاركة من محافظة قنا.