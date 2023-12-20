مدبولي: إتمام الشراكة مع «طلعت مصطفى» لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من فنادق تراثية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ هذا المؤتمر الصحفي جرى دعوة كل الوسائل الوطنية والدولية إليه، لإعلان إتمام صفقة مهمة، الخاصة بالشراكة بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق وصندوق مصر السيادي مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، لتطوير وإدارة وتشغيل 7 من الفنادق التراثية والسياحية المهمة جدا في مصر.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي، نقلته قناة «إكسترا نيوز» على الهواء: «هذا اللقاء هو الثاني الذي أعقده مع وسائل الإعلام الدولية، منذ إعلاننا الطروحات، وأن الدولة المصرية تعتزم من خلال تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، التخارج كليا أو جزئيا من أنشطة وقطاعات عديدة، ومنذ الإعلان عن الموضوع، ورغم كل الظروف الاقتصادية والسياسية الإقليمية والدولية، إلا أن الحكومة المصرية كانت حريصة على تنفيذ ما تعهدت به من خلال الطروحات وإشراك القطاع الخاص في العديد من القطاعات».