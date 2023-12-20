رئيس الوزراء الكويتي يقدم استقالة الحكومة إلى أمير البلاد

قدّم الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح، رئيس مجلس الوزراء الكويتي، استقالة الحكومة إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي أدى اليمين الدستورية أميرًا للبلاد خلفًا للشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، فإنّ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أعرب عن بالغ شكره وتقديره لرئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، والشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح، والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، والشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء وأعضاء مجلس الأمة، وإخوانه وأبناءه المواطنين والمقيمين على أرض الكويت.

وأعرب الشيخ مشعل عن شكره إلى رؤساء الصحف المحلية والقنوات الإعلامية الرسمية والمحلية ومختلف وسائل الإعلام والقائمين على مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات واللجان الخيرية لما أعربوا عنه من خالص التعازي والمواساة وصادق الدعاء بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه عبر مختلف وسائل الاتصال، مجسدين بذلك روح الأسرة الكويتية الواحدة وعمق أواصر المحبة والمودة التي تحيط بالجميع، والتي أبرزت بجلاء سمات الشعب الكويتي الوفي وأصالته متمنيا للجميع موفور الصحة ودوام العافية.