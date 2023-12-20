مدبولي: نعمل على تطوير قطاعي البنوك والتأمين بالاستعانة بخبرات دولية

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة تعمل على تطوير قطاع البنوك وقطاع التأمين، مؤكدا أنها رغم كل التحديات التي تواجهها، لكنها عازمة بقوة وحرص وإصرار على تفعيل وثيقة الملكية، والانطلاق في برنامج الأطروحات، والاستعانة بالخبرات الدولية التي يمكنها مساعدة الدولة المصرية في هذا الشأن.

أضاف «مدبولي» خلال حديثه في مؤتمر صحفي، أن الطرح سيجري وفقا لخطوات معروفة وواضحة ومعلنة، متابعا: «كل شغلنا هيكون بالتعاون مع الخبرات الدولية والخبرات المحلية في هذا الشأن، وهنعلن الفترة الجاية عن أسماء الشركات المخطط طرحها، وتوقيتات الطرح».