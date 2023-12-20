مدبولي: حققنا 5.6 مليار دولار خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: «منذ إعلان الحكومة عن الطروحات، حققنا 5.6 مليار دولار من خلال التخارج الكلي والجزئي من 14 شركة»، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء كان حريصا على عمل إطار مؤسسي يحكم عملية الطروحات، وذلك بالفعل تم من خلال إنشاء وحدة الطروحات داخل المجلس، والتي أصبحت مشرفة على عملية إدارة وتنسيق كل أعمال الطروحات الموجودة، وهذا يتم بالتنسيق مع كل جهات الدولة وعلى رأسها صندوق مصر السيادي وأيضا كل الجهات المالكة للشركات التي نطرحها، خاصة مع الظروف والمستجدات التي تحدث والتعقيدات التي نشهدها.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه كان هناك تعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي من أجل مساعدتنا في إتمام إجراءات الطرح لعدد كبير من الشركات، وذلك لكي نستفيد بالخبرات الدولية .

وتابع، أن مؤسسة التمويل الدولية أجرت دراسات أولية لخمسين شركة من الشركات التابعة للدولة، مشيرا إلى أنه بالأمس، كان هناك لقاء مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، من أجل مناقشة الخطة التنفيذية للمرحلة القادمة والتي سوف تستمر حتى ديسمبر 2024.

وأكد، على أهمية الدراسات التي قامت بها مؤسسة التمويل الدولية في البداية، إذ إنها أكدت على أن هناك 4 قطاعات سيكون لهم الأولوية في عملية الطروحات منهم قطاعين لم يتم العمل عليهما بصورة كبيرة من قبل كقطاع المطارات.