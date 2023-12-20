«الصحفيين» تشارك الاتحاد الدولي في إعداد تقرير إقليمي عن الحريات تضامنا مع غزة

كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبوبكر، عن أن نقابة «الصحفيين المصريين»، ستشارك في تقرير إقليمي عن الحريات الصحفية، في إطار الاتحاد الدولي للصحفيين، وذلك لأول مرة منذ انضمام مصر لعضوية الاتحاد الدولي قبل أيام، إذ هنأ «أبوبكر» نقابة الصحفيين المصريين على انضمامها للاتحاد الدولي للصحفيين، مؤكدا أنه يُعتبر مكسبًا وإضافة للاتحاد؛ نظرًا للتاريخ الكبير للنقابة، وما تقدّمه للعالم العربي والدولي، بحسب تعبيره.

نقابة الصحفيين الفلسطينيين

أوضح «أبوبكر» خلال ورشة عمل نظّمتها نقابة الصحفيين، اليوم، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين، حول منهجية تقارير حرية الصحافة، أهمية أن تصدر النقابات الصحفية الوطنية تقارير الحريات الصحفية في الوطن العربي، بدلًا من انتظار تقارير من مؤسسات خارجية، لا تدرك طبيعة ما يجري داخل الوطن.

ولفت «أبوبكر» الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين، إلى أن نقابة الصحفيين الفلسطينيين تصدر تقريرا بعدد الشهداء منذ أكثر من 20 عاما وبالتحديد عام 2002، ثم جرى الانتظام في إصدار تقرير سنوي منذ عام 2012، إذ يجري إرساله إلى كل المنظمات الدولية خاصة الاتحاد الدولي للصحفيين.

عدد الصحفيين الشهداء في فلسطين

أشار نقيب الصحفيين الفلسطينيين إلى عدة إحصاءات، في تصريح سابق له أمس ضمن فعالية نظمتها نقابة الصحفيين المصريين، للتضامن مع الصحفيين الفلسطينيين ضد القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، فضلا عن اعتداءاته المستمرة على الضفة الغربية، وتضمنت هذه الإحصاءاتما يلي:

- فقدنا نحو 100 صحفي تقريبا من الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي.

- 140 مصابا تقريبا منهم من بُترت أيديهم، أو أرجلهم.

- أكثر من 66 مؤسسة إعلامية دُمرت بالكامل.

- 22 إذاعة محلية توقفت عن العمل بسبب القصف.

- 350 فقدناهم من عوائل الصحفيين.

- 1200 صحفي بغزة دُمرت منازلهم، وهم دون مأوى الآن.

تقرير الحريات الصحفية

من جانبه، قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إن مصر كان لها تجربتان في إعداد تقرير الحريات الصحفية، التي طالما اعتبرتها جزءًا من تطوير الأوضاع المالية للصحفيين والمهنة بشكل عام، موضحا أن قانون نقابة الصحفيين يحتاج إلى بعض التعديلات، التي يجب أن تُجرى من خلال الجمعية العمومية للنقابة.

بدوره، أكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، أن مصر تشرّفت بالانضمام إلى الاتحاد الدولي للصحفيين، وهو داعم ومؤيد لنقابة الصحفيين المصريين، لافتا إلى أنه «شرف لنا أن يكون نائب الاتحاد الدولي للصحفيين، هو نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وأعتبر أن النقابتين، نقابة واحدة»، بحسب تعبيره.

وأكد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن مجلس النقابة اتخذ قرارا بنشر التقرير الذي سيُصدر عن لجنة الحريات لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، في كل وسائل الإعلام المصرية؛ وذلك دعمًا للصحفيين في غزة.