نقيب الصحفيين: الجنائية الدولية تتعامل بازدواجية معايير بتحقيقات مقتل الصحفيين في غزة وأوكرانيا

أكد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أننا نعيش في غزة جرائم واضحة وما جرى مع كل الصحفيين الفلسطينيين، وما جرى مع سامر أبو دقة نموذج لجريمة حرب، موضحًا أن ما نشهده من الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين بغزة قتل عمد واستهداف واضح.

وأضاف «البلشي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ التحقيقات بشأن مقتل الصحفيين في غزة تتحرك ببطء مقارنة بأوكرانيا من قبل الجنائية الدولية، مشددًا أن ذلك بسبب الازدواجية في التعامل بين أوكرانيا وفلسطين وطريقة جمع الأدلة، مؤكدًا أن هناك تحقيق مفتوح ودائم باسم ملف فلسطين منذ 2014 داخل الجنائية الدولية.

وتابع نقيب الصحفيين، أنَّ إسرائيل انسحبت من الجنائية الدولية وأحد الشروط أن يكون المتهم حاضرا، موضحًا أن بعض قواعد الجنائية الدولية تعطل القضية، متابعًا: «عندنا أدلة كاملة على استهداف صحفيين يرتدون الزي الصحفي.. بخلاف استهداف أسرهم واعترافات من قادة دولة الاحتلال، بأنهم استهدفوا أسرة وائل الدحدوح».