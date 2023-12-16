«الصحفيين» تدين اغتيال الصحفي سامر أبو دقة على يد الاحتلال الإسرائيلي

أدانت نقابة الصحفيين بكل قوة الجريمة الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، التي أدت لارتقاء الزميل سامر أبو دقة، وإصابة الزميل وائل الدحدوح بعد أسابيع من استهداف أسرته، واستشهاد 4 من عائلته.

ونعت نقابة الصحفيين الزميل سامر أبو دقة، وتقدمت بخالص العزاء لعائلته، ولكل الصحفيين الفلسطينيين، وشددت على انضمامها لكل الجهود الدولية لمحاكمة مرتكبي الجريمة في حق سامر، وأكثر من 90 صحفيًا أمام الجنائية الدولية كمجرمي حرب.

وأكدت نقابة الصحفيين، أن استهداف سامر أبو دقة أثناء ممارسته عمله الصحفي في فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، وما تبعه من منع سيارات الإسعاف من الوصول إليه في مكان إصابته بمحيط مدرسة فرحانة بخانيونس جنوبي قطاع غزة، وتركه لينزف 6 ساعات كاملة هي جريمة قتل عمد، وجريمة حرب متكاملة الأركان لا بد من محاسبة مرتكبيها.

صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

وحيت نقابة الصحفيين، صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة واحدة من أبشع جرائم الإبادة الجماعية، وأعلنت انضمامها لكل الجهود الدولية لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ضد الصحفيين، وناقلي الحقيقة في فلسطين، الذين مازالوا يضربون المثل في البطولة والانتصار للحقيقة، ويعيدون الاعتبار بصمودهم الأسطوري لمهنة الصحافة، ويقدمون للعالم نموذجًا كيف تكون صحفيًا مهنيًا؟ وكيف ترسي بمهنيتك وصمودك في وجه آله حرب وحشية قواعد راسخة للدفاع عن الحق والقضايا الإنسانية العادلة؟

وأكدت أن جريمة استهداف أبو دقة والدحدوح لا تنفصل عن سياق عام، وجريمة وحشية في حق كل الشعب الفلسطيني، وحق ناقلي الحقيقة على أرض فلسطين، التي أسفرت حتى الآن عن استشهاد ما يقرب من 90 من الصحفيين والصحفيات والعاملين في مجال الإعلام، فضلًا عن استهداف العشرات من أسرهم، وتدمير مقرات أكثر من 50 وسيلة إعلام فلسطينى، بالإضافة لاعتقالات طالت 18 زميلًا في محاولة لطمس الحقيقة، لكن بطولة الصحفيين الفلسطينيين جاءت للتصدى لهذه المحالات.

واستطردت أننا من دافع شعورنا بالمسؤولية، فإننا نتوجه لكل الجهات ولمنظمات حرية الصحافة في العالم للضغط لفتح الباب أمام الصحفيين من كل أنحاء العالم ليشاركوا زملاءهم على الأرض في فضح جريمة الإبادة الجماعية بحق شعب كل جريمته هو الدفاع عن حريته واستقلاله ضد واحد من أبشع أنواع الاحتلال الاستيطاني في التاريخ الحديث.

فضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وأكدت نقابة الصحفيين، أن فضح هذه الجرائم هو الذي يغلق الباب أمام إفلات مرتكبي هذه الجرائم، ومئات أخرى من الجرائم، والانتهاكات الإسرائيلية ضد الصحفيين، والمدنيين الفلسطينيين من العقاب، وهو السبيل الذى سيغلق الباب أمام إمعان جيش الاحتلال في ارتكاب المزيد من هذه الجرائم.