البيت الأبيض: مناقشات «جادة للغاية» بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن محتجزين

أعلن البيت الأبيض، أنه أصبح بالإمكان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة من الأردن، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية»، مشددًا على أن واشنطن لن تمرر أي مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي بشأن غزة لا يتضمن إدانة حركة حماس.

وذكر البيت الأبيض، أن المناقشات بشأن هدنة إنسانية في غزة والإفراج عن محتجزين «جادة للغاية»، مشيرًا إلى أنه إذا علق مجلس الأمن الدولي على قرار بشأن غزة فمن المهم أن تكون هناك إدانة لحماس.